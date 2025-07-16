Профессор КФУ Кох назвал причины снижения курса биткоина

Причиной снижения курса биткоина могло стать настроение рынка, так как у данной криптовалюты нет никакой экономической основы, от которой зависела бы ее цена. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор экономических наук Игорь Кох.

Напомним, что 15 июля курс биткоина (BTC) опустился на 6,4 тыс. долларов от своего исторического максимума, а именно до 116,7 тыс. долларов, по данным CoinMarketCap.

«Чаще всего рост или падение связано с настроением рынка, какого-нибудь «хайпа» или новости, но не более того, потому что никакой реальной экономической основы у данной криптовалюты нет», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в целом биткоин является неким «фантиком», который друг другу все «перекидывают» в надежде перепродать в будущем подороже.