Профессор КФУ: Климатическое лето в Казань придет с опозданием

В мае на территории Татарстана, в том числе в столице, наблюдается продолжительное похолодание. Как рассказал «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев, климатическое лето в Казань в этом году тоже не торопится.

«По климатическим меркам 26–30 мая должен состояться среднесуточный переход через 15 градусов к летним температурам. Однако фактически он не произойдет, приход лета в этом году затягивается. Согласно предварительному прогнозу, 26 мая среднесуточная температура будет на 6–7 градусов ниже климатической нормы. Холодный и дождливый май обеспечил запоздалый приход лета», – сказал он.

Спикер пояснил, что сейчас мы находимся под влиянием Арктики, но это не может продолжаться вечно. Циркуляция может измениться, и тогда придет блокирующий антициклон. Юрий Переведенцев напомнил, что по прогнозу Гидромета РФ температура в июне в Казани будет в пределах климатической нормы, а в июле – вновь ниже нормы.