Профессор КФУ: Из-за теплой погоды в майские праздники могут активизироваться клещи

Из-за теплой погоды в майские праздники могут активизироваться клещи, поэтому при отдыхе на природе следует помнить о мерах предосторожности. О правилах поведения в местах активности паукообразных напомнил доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

«Практика показывает, что число пострадавших от укусов клещей возрастает именно в майские праздники, — отметил Шулаев. — Клещи влаголюбивы, поэтому больше всего их вблизи водоемов, а также на лесных опушках и в оврагах, где много густой травы».

При выезде на природу следует надеть светлую одежду (на ней легче заметить паразита) и обработать ее специальными отпугивающими средствами, заправить под резинку. Лучше всего если человек наденет высокие сапоги, также нужно особое внимание уделить головному убору.

Однако, подчеркнул профессор, встретить клеща можно не только в лесу, но и в городских парках, на дачных участках и огородах. При обнаружении клеща нужно помнить — его нельзя давить, поскольку возбудитель заболевания может попасть в кровь человека через незаметное глазу повреждение кожи. Клещевой энцефалит — заболевание, которое поражает преимущественно нервную систему. При его развитии на месте укуса через 1-2 недели появится красное пятно, заболевание сопровождается повышенной температурой, болью в мышцах и увеличением лимфоузлов.

Пострадавшему от укуса клеща в обязательном порядке нужно обратиться к врачу-инфекционисту или участковому терапевту по месту жительства, передает инфоцентр вуза.