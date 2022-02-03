Профессор КФУ: Из-за обильных снегопадов этой зимой страдают совы и вороны

Совы, сороки и вороны страдают из-за обильного снега, выпавшего этой зимой. Об этом заявил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В этом году мы являемся свидетелями своеобразной зимы, наблюдаем обилие снежного покрова. В этом году плохо жить совам, они питаются мышами. Снежный покров высокий, его высота сейчас в Казани составляет около 60 см, а бывают зимы, когда снежный покров достигал всего 10 см. В норме высота снежного покрова составляет 37–40 см. В ближайшие дни, начиная с сегодняшнего дня, выпадет еще около 30 мм осадков», — сказал он.

Профессор КФУ отметил, что из-за снега «совы страдают, а хорошо рябчикам, тетеревам, глухарям, которые ныряют в снег и там ночуют». В этом году орнитологи Казани отметили, что в городе мало снегирей.

«Рябины в этом году было много, но птицы ее не успели съесть, она опадает. Плохо сорокам и воронам, которые делают запасы с осени, а когда снега много, они не могут их откопать. Зато повезло охотникам», – заявил Переведенцев.