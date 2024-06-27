Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Профессор КФУ: Есть три направления внедрения роботизации на предприятия России
Есть как минимум три направления именно внедрения роботизации в область деятельности предприятий России. Об этом сообщил доктор технических наук, профессор и директор института Дмитрий Чикрин на пресс-конференции в «Татар-информе».
В первую очередь он отметил возможность и необходимость автоматизации той техники, которая уже есть. То есть не создавать новую технику, а переоборудовать имеющуюся.
«Один роботизированный карьерный самосвал может заменить полтора тех, которые управляются людьми, потому что ему не нужно ездить на пересменки, стоять на заправке и общаться с другими водителями, и он достаточно эффективно подходит к вопросам экономии топлива, а также меньше тратит шины. То есть первое – это переоснащение существующей техники», – заявил Чикрин.
Второе – увеличить выпуск новой техники. «Когда я вижу зарубежную технику, я задаю вопрос – а чем хуже КАМАЗ серии К4 или К5. Ничем. Просто у людей до сих пор есть странное стремление к покупке иностранной техники. И надо покупать исключительно нашу технику, тогда она будет стремительно развиваться», – считает директор института.
Третьим направлением он назвал использование мобильных платформ, которые перемещаются рядом с мастером в цеху и выполняют все его указания. «И это огромный потенциал для внедрения. Это будущее робототехники и именно их необходимо внедрять. Потому что они позволяют охватить те предприятия, которые раньше не были охвачены», – заключил Чикрин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»