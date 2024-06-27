Профессор КФУ: Есть три направления внедрения роботизации на предприятия России

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Есть как минимум три направления именно внедрения роботизации в область деятельности предприятий России. Об этом сообщил доктор технических наук, профессор и директор института Дмитрий Чикрин на пресс-конференции в «Татар-информе».

В первую очередь он отметил возможность и необходимость автоматизации той техники, которая уже есть. То есть не создавать новую технику, а переоборудовать имеющуюся.

«Один роботизированный карьерный самосвал может заменить полтора тех, которые управляются людьми, потому что ему не нужно ездить на пересменки, стоять на заправке и общаться с другими водителями, и он достаточно эффективно подходит к вопросам экономии топлива, а также меньше тратит шины. То есть первое – это переоснащение существующей техники», – заявил Чикрин.

Второе – увеличить выпуск новой техники. «Когда я вижу зарубежную технику, я задаю вопрос – а чем хуже КАМАЗ серии К4 или К5. Ничем. Просто у людей до сих пор есть странное стремление к покупке иностранной техники. И надо покупать исключительно нашу технику, тогда она будет стремительно развиваться», – считает директор института.

Третьим направлением он назвал использование мобильных платформ, которые перемещаются рядом с мастером в цеху и выполняют все его указания. «И это огромный потенциал для внедрения. Это будущее робототехники и именно их необходимо внедрять. Потому что они позволяют охватить те предприятия, которые раньше не были охвачены», – заключил Чикрин.