Профессор КФУ: Для татарстанцев стала более значима религиозная идентичность

Для жителей Татарстана стала более значима религиозная идентичность. Ее уровень особенно поднялся среди русских татарстанцев – с 59% в прошлом году до 68% в 2023-м. Такие данные социологического исследования межэтнических отношений привела профессор КФУ, председатель регионального отделения Ассоциации антропологов России Татьяна Титова.

«Идентичности, которые стали более значимыми для татарстанцев, – религиозная, рост с 65% до 74%, и в незначительной степени этническая. По этнической у нас ежегодно стабильно высокие показатели», – рассказала докладчик на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ.

Титова добавила, что в целом актуальными идентичностями для жителей республики являются татарстанская, региональная, конфессиональная и этническая. Более 80% опрошенных ощущают близость с людьми своей национальности, заявила она.

«По сравнению с прошлым годом наблюдается рост уровня гражданской, республиканской идентичностей среди молодежи, которые прежде были самыми низкими по возрастным когортам», – отметила спикер.

Кроме того, три четверти опрошенных татарстанцев, или 72%, в той или иной степени ощущают общность с гражданами России. Этот показатель по сравнению с прошлым годом практически не изменился, констатировала профессор.

Она подчеркнула, что около трети респондентов убеждены, что отношения между людьми разных национальностей в Татарстане за последний год улучшились.

«Среди волнующих респондентов вопросов в сфере межнациональных отношений по-прежнему актуален вопрос сохранения родного языка. Ожидаемо, сохранением родного языка в большей степени обеспокоены татары и представители других национальностей, нежели русские», – заметила докладчик.

Однако, по словам Титовой, доля русских, встревоженных сохранением родного языка, также несколько выросла. Это может быть связано с актуализацией на федеральном уровне темы культуры речи, отказом от иностранных заимствований в русском языке, а также реакцией на политику отмены русской культуры в мировом сообществе, пояснила она.

«Оценка людьми межэтнического и межконфессионального фона в целом носит достаточно позитивный характер. Уровень этнического и религиозного негативизма невысок. Это подтверждается высокой долей респондентов, не испытывающих враждебного отношения к представителям другой национальности или религии», – резюмировала профессор.

В завершение она также сообщила, что специалисты и ученые из других регионов России часто говорят, что в Татарстане «стабильно высокий этнический фон». «Это даже в определенной степени вызывает некую зависть. Спрашивают, как вы достигаете такой ситуации?» – сказала Титова.

Социологическое исследование состояния межэтнических отношений в Татарстане было проведено с мая по сентябрь 2023 года. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше.