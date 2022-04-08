Профессор КФУ дал прогноз погоды на ближайшую декаду в Казани

В ближайшую декаду температура воздуха в Казани прогнозируется на четыре градуса выше нормы. Об этом сообщил «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географический наук Юрий Переведенцев.

«Сейчас мы находимся в теплом секторе северо-западного циклона, центр которого находится в районе Балтийского моря. Поэтому установилась такая теплая погода. Это потепление значительное, температура в Казани на три-четыре градуса выше климатической нормы», — сказал он.

Спикер напомнил, что еще недавно, в начале месяца среднесуточные температуры в городе были ниже климатической нормы. На этой неделе произошел ощутимый переход из холодной аномалии в теплую.

«В ближайшие выходные теплая погода сохранится, ожидаются юго-восточные потоки, осадков не прогнозируется, с востока нас поджимает антициклон. В субботу и воскресенье жителей Казани ждет комфортная весенняя погода», — отметил Переведенцев.

По прогнозу Гидромета РТ, в ближайшую субботу днем в Казани столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла, а в воскресенье – до 11 градусов тепла. В понедельник в дневные часы воздух прогреется до 14 градусов.