Профессор КФУ дал прогноз погоды на ближайшие праздники в Казани

В День республики, 30 августа, и в День знаний, 1 сентября, в Казани ожидается солнечная и комфортная погода. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Температурный фон в начале сентября по сравнению с концом августа в Казани немного повысится. В городе потеплеет примерно на два градуса. На ближайшие праздники ожидается комфортная, солнечная погода», — пояснил собеседник агентства.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, 30 августа днем в Казани будет солнечно. Воздух днем прогреется до 21 градуса тепла. Первого сентября, в День знаний, погода в городе также будет весьма комфортной. В дневные часы также ожидается до 21 градуса тепла.