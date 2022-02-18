Профессор КФУ: Циклон с Атлантики принесет в Казань мартовскую погоду уже в феврале

В конце недели в Казань благодаря циклону из Северной Атлантики придет оттепель. В ближайшую декаду температура будет на 8 градусов выше нормы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В ближайшую декаду температура будет на 8 градусов выше нормы. Начиная с субботы прогнозируется снег с дождем, оттепель, южные потоки. К нам идет циклон с Северной Атлантики. Мы находимся на периферии этого циклона, центр которого над Балтийским морем. В циклоне развиты фронтальные системы. По сути дела, это в конце февраля мартовская погода», — пояснил собеседник агентства.

При этом вряд ли в столице Татарстана в конце февраля выпадут сильные снегопады, поскольку в дневные часы ожидается плюсовая температура, отметил Переведенцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что высота снежного покрова на метеоплощадках КФУ в Казани составляет 64 сантиметра — это выше нормы. В норме за февраль в городе обычно выпадает 37 миллиметров осадков. На сегодняшний день выпало более 46 миллиметров осадков. Норма по осадкам и высоте снежного покрова за первую половину февраля уже перевыполнена.