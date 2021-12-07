Профессор КФУ: Балканский циклон принесет в Казань обильный снегопад

В ближайшую ночь в столицу Татарстана придет балканский циклон, который принесет тепло и обильный снегопад. Об этом сообщил сегодня профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Пока в антициклоне нет снега, сухая земля. На следующей неделе приходит к нам циклон, будут осадки, ветер и метель. Сейчас к нам идет балканский циклон, который заденет нас краем. Основные осадки выпадут в ближайшую ночь в виде снега. Выпадет 10 мм осадков — это четвертая часть месячной нормы», — сказал он в беседе с журналистами.

По прогнозу Гидромета РТ, заметный снегопад пройдет в ночь с 7 на 8 ноября и завтра днем.

«Завтра вы уже будете гулять по снегу», — пообещал профессор КФУ.

Согласно долгосрочным прогнозам Гидромета РФ, в целом среднемесячная температура в декабре в Казани будет на один градус выше нормы. Норма при этом составляет −9 градусов. Осадки в первый месяц зимы в столице Татарстана ожидаются выше нормы.