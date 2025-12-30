news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 декабря 2025 18:42

Профессор из США: Трамп относится к Путину более уважительно, чем к Зеленскому

Читайте нас в
Телеграм

Президент США Дональд Трамп испытывает большее уважение к российскому лидеру Владимиру Путину, нежели к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.

«Он (Трамп, прим.Т-и) уважает и поддерживает Путина больше, чем Зеленского, и считает, что Украине было бы разумнее уступить большинству требований Путина, поскольку через один, шесть или двенадцать месяцев Украина окажется в еще более слабой позиции», – считает профессор.

При этом профессор подчеркнул, что в данном случае за Трампом не наблюдается свойственного ему резкого изменения позиции.

#Владимир Зеленский #Дональд Трамп #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

29 декабря 2025
«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

29 декабря 2025