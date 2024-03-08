Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что ВС России успеют взять под контроль еще больше территорий перед тем, как лидеры западных стран начнут склонять Киев к мирным переговорам. Об этом передает РИА Новости.

«Администрации [Президента США Джо Байдена] придется поработать с украинцами, чтобы подтолкнуть их к переговорам с русскими, — отметил профессор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. — Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий».

ВСУ не смогут одержать верх в этом конфликте, поэтому Запад должен понять, что разумным решением в ситуации станут переговоры, подчеркнул Маршаймер. По его мнению, западные лидеры заблуждаются в том, что дополнительные поставки оружия и войска НАТО помогут Киеву выиграть.

«Единственный выход — это дипломатия», — резюмировал эксперт.

Россия неоднократно указывала на свою готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. При этом Запад постоянно призывает Россию к переговорам и игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.