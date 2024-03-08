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Профессор из США предрек, что Россия освободит еще больше территорий до переговоров
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что ВС России успеют взять под контроль еще больше территорий перед тем, как лидеры западных стран начнут склонять Киев к мирным переговорам. Об этом передает РИА Новости.
«Администрации [Президента США Джо Байдена] придется поработать с украинцами, чтобы подтолкнуть их к переговорам с русскими, — отметил профессор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. — Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий».
ВСУ не смогут одержать верх в этом конфликте, поэтому Запад должен понять, что разумным решением в ситуации станут переговоры, подчеркнул Маршаймер. По его мнению, западные лидеры заблуждаются в том, что дополнительные поставки оружия и войска НАТО помогут Киеву выиграть.
«Единственный выход — это дипломатия», — резюмировал эксперт.
Россия неоднократно указывала на свою готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. При этом Запад постоянно призывает Россию к переговорам и игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.
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