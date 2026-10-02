Профессор из Шанхая: Губайдулина – самый известный композитор после Шостаковича

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Софию Губайдулину в Китае считают одним из наиболее известных современных композиторов XX–XXI века после Дмитрия Шостаковича. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал Дэцин Вэнь – композитор, лауреат международных конкурсов, профессор Шанхайской консерватории, художественный руководитель международных фестивалей современной музыки в Ханчжоу, Фучжоу и Сиане.

По словам китайского композитора, он познакомился с творчеством Губайдулиной много лет назад и около 12 лет назад пригласил ее принять участие в «Шанхайской музыкальной неделе» – фестивале новой музыки, одним из основателей которого он является.

«Я основал фестиваль “Шанхайская музыкальная неделя” и сейчас представляю его. И 12 лет назад я пригласил Софию Губайдулину на наш фестиваль – Шанхайскую неделю новой музыки», – рассказал Дэцин Вэнь.

Он отметил, что для китайских музыкантов особенно важно знакомить слушателей с современной академической музыкой. Девиз фестиваля, по словам композитора, звучит так: «Если это не сегодняшняя музыка, мы ее не играем».

Во время визита Губайдулиной в Шанхай ее лекцию посетили около 300 человек. Еще около 2 тыс. слушателей пришли на концерт, в программу которого вошли ее симфонические и камерные произведения.

«Она была очень рада увидеть такое большое количество людей, которые посетили ее лекцию», – отметил Дэцин Вэнь.

По его словам, интерес к творчеству Губайдулиной в Китае сохраняется и сегодня. Ее музыке посвящаются научные исследования и многочисленные публикации. «Публикуется множество исследований о ее музыке и множество статей – это происходит практически каждый год», – рассказал профессор Шанхайской консерватории.

Он также представил в Казани проект, который соединяет российскую современную музыку с традиционной китайской культурой.