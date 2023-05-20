Профессор Гульшат Галиуллина избрана замруководителя Организации татарских женщин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На заседании Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар в МВЦ «Казань Экспо» была назначена второй заместитель руководителя координационного совета Всемирного движения татарских женщин «Ак калфак». Им стала заведующая кафедрой татарского языкознания Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета, профессор, кандидат филологических наук Гульшат Галиуллина.

Кандидатуру Галиуллиной предложила председатель общественной организации «Ак калфак» Кадрия Идрисова. Ее предложение было одобрено участниками заседания — членами Национального совета «Милли шура».

На III Всемирном съезде татарских женщин 24 апреля были избраны председатель координационного совета и его заместители. Одним из заместителей стала генеральный директор международного мультилингвального образовательного учреждения «Бала-Сити», депутат Государственного Совета РТ Альбина Насырова.

При этом второй заместитель председателя координационного совета тогда не была избрана, поскольку руководитель редакции детской и подростковой книги и специальных проектов Татарского книжного издательства, кандидат филологических наук Айсылу Галиахметова (Галиева) отозвала свою кандидатуру.