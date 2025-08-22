Трихолог Галлямова поделилась рекомендациями по правильному выбору шампуня

Самое главное при выборе шампуня – определить, какая у вас кожа головы. Об этом «Татар-информу» сообщила трихолог, профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Юлия Галлямова.

«Кожа головы может быть жирная, может быть сухая. Если вы вынуждены мыть голову каждый день, то, скорее всего, у вас жирная кожа головы. Исходя из этого и нужно выбирать шампунь», – сказала собеседник агентства.

Она отметила, что средства для мытья головы также делятся на шампуни для жирных или сухих волос.

«Основная функция шампуня – это смыть тот жир, который продуцирует в вашей коже головы, поэтому эти средства и делятся на шампуни для жирной кожи, где много кожного жира, или нежирной. Если же у вас есть перхоть или зуд, то следует выбирать шампунь против таких симптомов», – добавила профессор.

Галлямова подчеркнула, что, как правило, от самого шампуня перхоть не образуется.

«Перхоть может образоваться по очень многочисленным причинам, ведь перхоть – это не заболевание, а симптом. А симптом встречается при разных заболеваниях. Однако перхоть может появляться и от неправильно подобранного шампуня», - добавила она.