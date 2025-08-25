news_header_top
Общество 25 августа 2025 13:42

Трихолог Галлямова предупредила об опасности использования средств для укладки волос

Укладка волос никак не влияет на здоровье волос и их рост. Об этом «Татар-информу» сообщила трихолог, профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Юлия Галлямова.

«Укладка – это поверхностное средство, которое никак не влияет на здоровье волос, на их структуру и кожу головы. И на рост волос тоже не влияет», – сказала она.

Однако, как любое вещество, укладка может вызвать аллергическую реакцию и зуд на коже волосистой части головы, предупредила врач.

