Профессор-экономист объяснила изменения правил выплат пенсий автоматическим перерасчетом

Для получения социальных доплат до уровня минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам теперь не нужно подавать соответствующие заявления на пересчет. Начиная со следующего, 2022 года он будет производиться автоматически. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, сообщает агентство «Прайм».

Аналогичным образом, автоматически, пенсии и социальные доплаты к ним будут начисляться безработным гражданам по направлению от Центра занятости населения за два года до наступления пенсионного возраста, если они официально не могут трудоустроиться, уточнила экономист.

Тот же алгоритм будет применяться при назначении выплат людям с ограниченными возможностями здоровья при достижении ими пенсионного возраста и при начислении соцдоплат к страховой пенсии по старости или по инвалидности гражданам, чей трудовой стаж составляет 30 и более лет.

Упомянула Финогенова и о том, что с 2022 года при начислении надбавок в размере 25% к фиксированной выплате прожившим на селе не менее 30 календарных лет перестанет действовать требование об обязательном проживании получателя в сельской местности в данный момент.

«Факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии, а потом, даже в случае переезда, доплата останется», — подчеркнула эксперт. И добавила, что остановленные ранее выплаты переехавшим пенсионерам с будущего года будут возобновлены.

Ранее Президент РФ Владимир Путин предложил разово выплатить всем российским пенсионерам, включая продолжающих трудиться и военных пенсионеров, по 10 тыс. рублей. Выплаты начались 2 сентября.