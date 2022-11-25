Профессор Альфия Юсупова: «Татарский диктант» – желанное событие для всех татар в мире

Акция «Татарча диктант» является долгожданным событием для татар во всем мире. Они ждут ее каждый год. Таким мнением в беседе с корреспондентом «Татар-информа» поделилась доктор филологических наук, профессор Альфия Юсупова, которая в этом году провела диктант на главной казанской площадке – в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Акция очень нужная. Она теперь проходит не только по всей России, но и по всем странам, где компактно проживают татары. Ее можно писать в любом уголке мира. И татары очень полюбили эту акцию, они ждут ее каждый год», – подчеркнула профессор.

Альфия Юсупова ежегодно участвует в подготовке к проведению акции, а также в организации проверки работ. В этом году она впервые сама читала текст перед участниками диктанта.

«Ни разу до этого не читала. Очень волновалась. Каждый год выбирала, готовила текст к диктанту, и он мне казался даже легче. А когда читаешь сама, он кажется труднее. И язык у Зульфата Хакима богатый, особенный. Читая, применила весь свой опыт, приложила все старания. Поэтому думаю, что написали хорошо», – поделилась Альфия Юсупова.

Тексты для диктанта предлагает Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Оргкомитет под руководством Всемирного конгресса татар выбирает из предложенных отрывков.

«Главная площадка “Татарского диктанта” – наш институт. Это и логически правильно. Потому что в этом институте – будущее татарского мира, татарского народа, татарской науки. Мы готовим учителей татарского языка и литературы, филологов. В этой акции наши студенты тоже участвуют с большим желанием. Сегодня они тоже, несмотря на учебное время, пришли, написали», – рассказала профессор.

«Татарча диктант» в этом году проходит 25, 26 и 27 ноября. Принять в ней участие могут все желающие. Более подробная информация представлена на сайте акции и в соцсетях.

