«Фундамент нашего общества»: в Казани отпраздновали День учителя

Фото: © Владимир Васильев

В Культурном центре имени Пушкина труппа арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» подготовила праздничную программу к Международному дню учителя. Их гостями стали учителя школ Вахитовского и Приволжского районов.

«Кто мы с вами, выбравшие специальностью профессию учителя люди? Нет, это наше с вами призвание. Ведь каждый из нас проходил через страх: “А получится ли?”. Но мы прошли через все испытания, и сегодня здесь перед собой я вижу настоящие звезды, которые помогают нашим детям выбрать направление своего пути», — обратилась к присутствующим председатель территориальной профсоюзной организации Гульнур Шарипова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главным событием торжества стала церемония награждения, где учителя были отмечены за значительные заслуги в сфере образования и воспитания детей, за весомый вклад в развитие системы образования и многолетний труд.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для меня День учителя — один из самых душевных праздников. Не изменяя своим традициям, сегодня я отправился в свою родную школу, чтобы поздравить своего первого учителя. Искренне считаю, что профессия учителя — это фундамент нашего общества. Как и с родителей, именно с вас начинается становление личности. Именно вы воспитываете в нас такие фундаментальные понятия, как любовь, дружба, доброта и многое другое. Спасибо, что учите быть нас достойными гражданами своей страны», — обратился к присутствующим глава администрации Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Марат Закиров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Речи и награждения сменились песнями и танцами от выдающихся мастеров вокала и восходящих звезд эстрады, служащих в Арт-резиденции. Со сцены прозвучали проверенные временем музыкальные сочинения и ретро-песни на татарском и русском языках.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

6 октября с этой же программой труппа арт-резиденции отправится в Арск.