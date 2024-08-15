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«Профессия, требующая любви»: Раис РТ встретился с педагогическими династиями
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с педагогическими династиями республики в многопрофильном лицее «Инноватика» в Усадах. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
«Учитель — это не просто профессия, а настоящее призвание, требующее искренней любви к своей работе. Преданность учительскому труду вы передаете своим детям и внукам», — заметил Минниханов.
Он добавил, что вклад учителей в формирование нашего будущего огромен, ведь воспитание подрастающего поколения — непростой и каждодневный труд.
Встреча состоялась в рамках августовского педсовета. В ней приняли участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин, династии Ханнановых-Яппаровых (Агрызский район), Валиахметовых (Альметьевскский район), Курасовых-Григорьевых (Лаишевский район), Гатиных-Ганиевых (Кукморский район) и Пудовиков (Казань).
Педагоги поделились семейными традициями, историей династий и рассказали о том, как относятся к своей профессии.
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