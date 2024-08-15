«Профессия, требующая любви»: Раис РТ встретился с педагогическими династиями

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с педагогическими династиями республики в многопрофильном лицее «Инноватика» в Усадах. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Учитель — это не просто профессия, а настоящее призвание, требующее искренней любви к своей работе. Преданность учительскому труду вы передаете своим детям и внукам», — заметил Минниханов.

Он добавил, что вклад учителей в формирование нашего будущего огромен, ведь воспитание подрастающего поколения — непростой и каждодневный труд.

Встреча состоялась в рамках августовского педсовета. В ней приняли участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин, династии Ханнановых-Яппаровых (Агрызский район), Валиахметовых (Альметьевскский район), Курасовых-Григорьевых (Лаишевский район), Гатиных-Ганиевых (Кукморский район) и Пудовиков (Казань).

Педагоги поделились семейными традициями, историей династий и рассказали о том, как относятся к своей профессии.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи в России.