Небо, киберспорт и IT: на «Большой перемене» стартовала новая тематическая неделя

На всероссийском конкурсе «Большая перемена» стартовала новая тематическая неделя — «Небо нас ждет!». До 1 мая для школьников будут проводиться онлайн-лекции и мастер-классы от партнеров конкурса.

Так, ребята узнают об особенностях работы пилотов и бортпроводников на онлайн-лектории «Пристегните ремни или как увидеть весь мир», который состоится 28 апреля в 16.00, о продвижении в сфере IT — на лекции «Как найти себя в IT» от технического руководителя образовательных проектов Mail.ru Group Дмитрия Санникова (27 апреля, 16.00). На вопросы участников о том, «Как подготовиться к профессиям будущего» и «Что делать гуманитарию в сфере IT», эксперты ответят 29 апреля. А 30 апреля в 16.00 состоится онлайн-встреча с чемпионкой России и Европы по Counter-Strike 1.6 Еленой Урусовой.

Завершится тематическая неделя 1 мая. В этот день состоится акция «Добрая суббота», в рамках которой школьники расскажут, как их прабабушки и прадедушки отмечали День Победы в 1945 году.

Партнером недели авиации на «Большой перемене» выступает авиакомпания «Россия». Принять участие в мероприятиях можно в соцсети «ВКонтакте».

Участниками конкурса «Большая перемена» являются учащиеся 5 — 7-х и 8 — 10-х классов, а также студенты колледжей. Заявки принимаются на сайте bolshayaperemena.online, регистрация для учеников 5 — 7-х классов открыта до 20 мая, для 8 — 10-х классов и студентов СПО — до 15 июня 2021 года.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Он реализуется по национальному проекту «Образование».

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации — обеспечение условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.