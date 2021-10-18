Профессия «домохозяйка» и квоты в вузах: многодетные из РТ требуют новые меры поддержки

В связи с затянувшейся пандемией и убылью населения в России необходима разработка и реализация новой национальной идеи, при которой достойное место в обществе займут многодетные семьи, о которых будет заботиться государство. Об этом сообщил сегодня на дискуссионной площадке в Казани зампредседателя РОО «Многодетные семьи РТ» Дмитрий Полханов.

«Правительством реализовано довольно много мер поддержки граждан и семей, но они в основной массе не носят постоянный характер. Многодетные семьи не могут рассчитывать на них в перспективе, планировать семейный бюджет, опираясь на меры поддержки. Необходим федеральный закон, который четко определит статус многодетной семьи, определит набор мер поддержки и порядок их финансирования», — сказал он.

В частности, Полханов предложил ввести профессию «домохозяйка» для мам учеников младших классов, развивать и поддерживать фермерские, крестьянские и садово-огороднические хозяйства многодетных семей, ввести в школах предмет «семьеведение». Кроме того, спикер считает, что детям из многодетных семей в вузах нужно выделить квоты в бюджетных группах. Полханов также предложил провести в стране Год многодетных семей.