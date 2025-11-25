Профессиональный конкурс «Воспитатель года России» пройдет в Татарстане в 2026 году
Республиканский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проведут в Татарстане. Проект приказа Министерства образования и науки РТ проходит антикоррупционную экспертизу.
Конкурс направлен на выявление талантливых педагогов дошкольного образования, повышение статуса профессии и распространение передовых практик воспитания.
Республиканский этап включает два уровня – зональный и заключительный:
- Зональный этап состоится со 2 по 27 февраля 2026 года. Участники проведут просветительское мероприятие с родителями, педагогическое занятие с детьми и представят самоанализ своей работы;
- Заключительный этап пройдет с 16 по 20 марта 2026 года. Финалистов ждут дополнительные испытания: мастер-класс, брифинг и просветительские мероприятия.
До этого педагоги проходят внутренний и муниципальный отборы, которые завершатся к 15 января 2026 года.
В конкурсе могут участвовать воспитатели дошкольных образовательных организаций Татарстана. В республиканский этап проходят победители муниципальных отборов.
По итогам зонального этапа в финал выйдут 30 воспитателей:
- 20 – в номинации «Воспитатель года»;
- 10 – в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения».
Для проведения конкурса сформируют два состава жюри. В него войдут педагоги, эксперты системы образования и победители прошлых лет.
Оценивание будет проходить по ряду критериев: педагогическое мышление, методическая грамотность, коммуникативная культура, профессиональные компетенции и эффективность взаимодействия с детьми и родителями. Каждое испытание оценивается по 10-балльной шкале.
Счетная комиссия займется подведением итогов, а результаты зонального этапа объявят в течение трех рабочих дней.
Проведение конкурса обеспечат Министерство образования и науки РТ и региональная организация Профсоюза работников образования.