Профессиональный конкурс «Воспитатель года России» пройдет в Татарстане в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республиканский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проведут в Татарстане. Проект приказа Министерства образования и науки РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Конкурс направлен на выявление талантливых педагогов дошкольного образования, повышение статуса профессии и распространение передовых практик воспитания.

Республиканский этап включает два уровня – зональный и заключительный:

Зональный этап состоится со 2 по 27 февраля 2026 года. Участники проведут просветительское мероприятие с родителями, педагогическое занятие с детьми и представят самоанализ своей работы;

Заключительный этап пройдет с 16 по 20 марта 2026 года. Финалистов ждут дополнительные испытания: мастер-класс, брифинг и просветительские мероприятия.

До этого педагоги проходят внутренний и муниципальный отборы, которые завершатся к 15 января 2026 года.

В конкурсе могут участвовать воспитатели дошкольных образовательных организаций Татарстана. В республиканский этап проходят победители муниципальных отборов.

По итогам зонального этапа в финал выйдут 30 воспитателей:

20 – в номинации «Воспитатель года»;

10 – в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения».

Для проведения конкурса сформируют два состава жюри. В него войдут педагоги, эксперты системы образования и победители прошлых лет.

Оценивание будет проходить по ряду критериев: педагогическое мышление, методическая грамотность, коммуникативная культура, профессиональные компетенции и эффективность взаимодействия с детьми и родителями. Каждое испытание оценивается по 10-балльной шкале.

Счетная комиссия займется подведением итогов, а результаты зонального этапа объявят в течение трех рабочих дней.

Проведение конкурса обеспечат Министерство образования и науки РТ и региональная организация Профсоюза работников образования.