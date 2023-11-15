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Профессиональные психологи на круглосуточной телефонной линии готовы помочь бойцам СВО
В Татарстане работает телефон психологической помощи, по ее номеру круглосуточно специалисты готовы помочь бойцам СВО и их семьям. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный психиатр Министерства здравоохранения РТ, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Татьяна Гурьянова.
«Работает круглосуточный номер телефонной линии 279-55-80. Это служба “Линия надежды” Минздрава республики Татарстан, которая круглосуточно оказывает специализированную помощь лицам с кризисными состояниями, в том числе работает на профилактику суицидов», – отметила врач.
По словам психиатра, на этой линии работают подготовленные психологи, психотерапевты и психиатры с большим стажем работы, которые помогали татарстанцам в чрезвычайных ситуациях.
Стоит отметить, что в Татарстане по программе «ЗАБОТА О СВОИХ» в пилотном режиме запустили одноименный сайт и чат-бот в Телеграм. Здесь собрали и упорядочили все меры федеральной, республиканской и муниципальной поддержки бойцов СВО и их семей. Аналогов платформы в настоящее время нет ни в одном регионе и в стране.
Помимо ознакомления с полным списком мер поддержки у пользователей есть возможность задать вопрос по неоказанию помощи или невыплате льгот, который направляется в органы власти для подготовки адресного ответа.
Отметим, что в июне Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами, который проходил в Кремле отметил, что участникам спецоперации должна оказываться поддержка, в том числе по линии здравоохранения.
«Все, кто бы ни был и в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, они все защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении, для этого нужно внести соответствующие изменения в закон. Контракты, которые сейчас заключает Министерство обороны с участниками СВО, направлены на обеспечение социальных гарантий. Потому что, если нет контракта с государством, если нет контракта с Министерством обороны, не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства», – отметил Президент.
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