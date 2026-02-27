Профессиональную читку пьесы победителя премии «Глаголица» организуют в театре РОСТа

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Профессиональная читка пьесы победителя XIII Международной независимой литературной премии «Глаголица» в номинации «Драматургия» состоится в московском театре РОСТа под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой. Об этом актриса сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это была моя личная инициатива. Когда я была ведущей – услышала одного из победителей в номинации „Драматургия“, Александра Разова, отрывок из его пьесы „Лазаревы леденцы“. И тогда, стоя на сцене, я предложила в рамках нашего зрительского клуба сделать читку этой пьесы. Но нашим артистам настолько понравился материал и то, каким языком он написан, что они практически сделали спектакль», – рассказала Гришаева, участвовавшая в пресс-конференции по видеосвязи.

По ее мнению, когда автор видит, как его мечты воплотились на сцене, – это лучшая награда и абсолютное счастье.

«Поэтому мы решили, что и в этом сезоне также победитель получит возможность приехать в Москву и увидеть также свое произведение на сцене нашего театра», – заключила артистка.