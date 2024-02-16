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«Профессионализм, самоотдача»: Путин поблагодарил работников российской промышленности
Президент Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки инвестиционных проектов в отечественной промышленности отметил усердную работу и профессионализм россиян, занятых в реальном секторе экономики.
Он привел показатели за 2023 год: объем промпроизводства вырос на 3,5%, при этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%.
«Хочу поблагодарить специалистов, которые заняты в нашей промышленности. Хочу слова благодарности сказать всем — рабочим, инженерам, бригадирам, руководителям предприятий. Всем, кто работает в шахтах и на электростанциях, на заводах и фабриках, на комбинатах и в профильных отраслевых институтах. Их профессионализм, ответственность, самоотдача день за днем увеличивает потенциал нашей страны и делают Россию еще более сильной», — сказал глава государства.
Задача государства — расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы во всех регионах России открывались новые производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами, подчеркнул Президент.
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