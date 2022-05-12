«Профессионализм и милосердие»: В РТ выбрали лучших медработников среднего звена

Международный день медицинской сестры в Татарстане отметили научно-практической конференцией «Реабилитация: традиции и инновации 2022».

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«От имени правительства республики, от министерства, от себя лично хочу поздравить всех вас, уважаемые коллеги, с этим замечательным праздником. Огромное спасибо за ваши профессионализм, милосердие, терпение. За то, что мы все вместе в единой команде делаем свое дело», – сказал министр здравоохранения республики Марат Садыков, открывая мероприятие.

Министр здравоохранения напомнил, что в новом центре медицинской реабилитации седьмой городской больницы, который открылся совсем недавно, занимаются коррекцией последствий травм, инфарктов, а также разрабатывают помощь онкобольным.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«В медицине невозможно без медицинской сестры. Я много лет в хирургии, продолжаю оперировать. Операционная сестра – это сердце операционной. Мы с вами понимаем, что это тяжелая работа, которую девочки проводят на ногах. Когда мы спускаемся в отделение, есть хозяйка, которая встретит больного, разместит его, успокоит, встретит его с улыбкой», – отметил главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн, который стал гостем конференции.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Сегодня же министр здравоохранения Татарстана вручил медицинским работникам среднего звена почетные грамоты Минздрава России и республики. Поздравил с присвоением звания заслуженный и почетный работник здравоохранения Татарстана.

На конференции подвели итоги республиканского этапа всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в 2022 году.

Лучшей медицинской сестрой Татарстана стала медсестра-анестезист Республиканской клинической инфекционной больницы Алсу Гатауллина.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Алсу рассказала «Татар-информу», что выросла в семье медиков и вопрос о выборе профессии для нее никогда не стоял. Медицинской сестрой она мечтала стать с детства.

«Это мое место, я его ни на что не променяю. Не ожидала, что выиграю, но, когда узнала о победе, очень обрадовалась. Самое главное – надо знать и любить свою работу. И понимать, что это твое. Когда я об этом говорю, у меня слезы наворачиваются», – рассказала женщина.

К слову, дочь Алсу Гатауллиной готовится к поступлению в медицинский вуз, она мечтает стать хирургом.

Первое место в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» заняла Лилия Шакирова из Детской городской больницы с перинатальным центром Нижнекамска.

Лучшей акушеркой Татарстана стала Ирина Плужник из акушерско-физиологического отделения Клиники медицинского университета Казани.

В номинации «За верность профессии» победу одержала старшая медицинская сестра процедурных кабинетов Республиканской клинической больницы Тамара Сарыкова.

Лучшим фармацевтом РТ стала сотрудница центральной районной аптеки №65 Зеленодольского района Роза Ахтямова.

В номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» выиграла старшая медсестра операционного блока №1 Детской республиканской клинической больницы Миляуша Гумерова.

Фельдшер отделения паллиативной медицинской помощи Республиканского клинического онкологического диспансера Алсу Валиева стала лучшей среди фельдшеров республики.

Лучшим лаборантом Татарстана стала фельдшер-лаборант Республиканского центра крови Наталия Шарикова.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Победителям предстоит принять участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Всего в этом году в конкурсе принял участие 61 специалист среднего звена: 52 со средним медицинским и девять с фармацевтическим образованием.