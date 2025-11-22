«Профессионал не применяет карты Таро и гроботерапию»: как выбрать грамотного психолога

Эзотерика, метафорические карты, психологические тренинги – рынок переполнен самыми разными предложениями, с помощью которых людям обещают помочь в решении их душевных проблем. Имеет ли право психолог советовать развестись, перебивать вас и от каких специалистов лучше бежать, как от огня, рассказали эксперты с многолетним опытом в психологии.





Спрос на услуги психологов в наши дни стремительно растет

«Важно, чтобы стаж работы клинического психолога был не менее пяти лет»

Сегодня, 22 ноября, свой профессиональный праздник отмечают психологи. Основан он в честь первого съезда Российского психологического общества, который провели в 1994 году.

Спрос на услуги психологов в наши дни стремительно растет. Особенно популярно это у молодежи – разобраться самим со своими «тараканами» порой бывает не просто. Исходя из статистики, более остальных нуждаются в помощи «мозгоправов» жители больших городов. Но вместе с ростом спроса на такие услуги выросло и количество шарлатанов, которые наносят непоправимый вред. О том, как выбрать психолога и от каких специалистов лучше бежать, как от огня, рассказали клинический и кризисный психолог с многолетним опытом работы в МВД, супервизор Ирэна Боброва и заведующий кафедрой клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Руслан Хакимзянов.

По словам экспертов, в первую очередь нужно обратить внимание на образование специалиста – окончил он только курсы или учился на дневном отделении университета. Статус учебного заведения тоже играет важную роль. Хорошо, когда у психолога есть медицинское образование, – это большое преимущество, объясняет Ирэна Боброва.

«Второе – практический опыт. Важно узнать, где именно он практикует. Нелишним будет посмотреть отзывы в интернете. Как правило, практикующие психологи являются членами определенного психологического сообщества – это значит, что рекомендации на него могут дать его коллеги. При выборе клинического психолога важно, чтобы его стаж работы в клинике был не менее пяти лет», – рассказывает она.

Если психолог работает в государственном учреждении, его профессиональную деятельность контролируют руководители и они же отвечают за качество его работы. Если психолог занимается частной практикой, то проконтролировать его и дать оценку его работы никто не может.

«Самое главное для психолога – прорабатывать свои проблемы и не переносить их на клиентов»

Прежде чем приступить к поиску психолога, следует понимать, что каждый специалист заточен под конкретную проблему. Например, занимается детьми, помогает разобраться в вопросах супругов и т. д.

«К примеру, я не берусь за работу с зависимостями, потому что понимаю – есть специалисты, которые сталкиваются с такими проблемами ежедневно, решают их намного лучше меня. Мы должны придерживаться профессиональной этики, о которой нам говорили еще в вузе», – отметила она.

Психолог обязан периодически проходить личную супервизию, то есть консультацию более опытного специалиста, который помогает ему анализировать свою работу, разбирать сложные случаи.

«Мы тоже люди, и нам, как и людям другой профессии, не чуждо эмоциональное выгорание. Все профессии, которые связаны с людьми, влекут за собой некое эмоциональное выгорание, и мы должны работать на профилактику. Самое главное для психолога, чтобы он прорабатывал свои личные проблемы и не переносил их на клиентов», – подчеркнула Ирэна Боброва.

«Психолог не должен давать советы, как человеку жить, он не имеет на это права»

Оказавшись на приеме, важно обратить внимание на то, как психолог с вами общается и каких придерживается методик.

«Психолог не должен давать советы, как человеку жить, – он не имеет на это права. Грубейшее нарушение профессиональной этики, когда психолог, к примеру, советует развестись. Сейчас идет речь о законе, благодаря которому будет происходить отсев некомпетентных специалистов, их обяжут проходить аккредитацию», – отметила психолог.

Порой клиенту сложно оценить, насколько корректно ведет себя специалист, ведь чаще всего человек обращается за помощью, находясь в состоянии стресса, и не может мыслить рационально. Тем не менее, советует специалист, нужно постараться обратить внимание на некоторые моменты.

«В основе вашего общения должно лежать активное слушание и уважение. Психолог должен проявлять уважение к любому запросу. Любой запрос клиента важен – человек приходит на прием с самым сокровенным, и самое главное – с доверием, которое психолог должен ценить. Если психолог невнимательно слушает, перебивает – клиент имеет право встать и выйти», – уверяет Ирэна Боброва.

Некоторые современные психологи ведут себя с клиентами вызывающе, называя это шоковой терапией, – таких психологов лучше избегать.

«Шоковая терапия если и применяется, то не при первой встрече. Она подходит не всем и может серьезно травмировать человека, усугубить его состояние. Лично я не сторонник того, что человека можно научить плавать, бросив его в воду», – обратила внимание Ирэна Боброва.

«Есть методики, которые я не приветствую, – использование астрологии, нумерологии и другой эзотерики»

Есть множество методик, с которыми работают квалифицированные специалисты, – они имеют научную основу и должны подбираться индивидуально.

«Есть методики, которые я не приветствую. Например, использование психологом астрологии, нумерологии и другой эзотерики. Кто-то применяет метафорические карты – работать с ними имеет право только тот психолог, который прошел специальное обучение. Это определенное направление, разработанное учеными. Поэтому проверьте наличие у психолога сертификата на эту методику, прежде чем записаться на прием. Эти карты помогают работать с бессознательным, а эта работа очень деликатная», – советует она.

Сегодня случаев, когда малообразованные психологи работают с метафорическими картами, стало очень много. Они также используют различные игры и тренинги. Особенно популярна сейчас «Лила» – в интернете ее описывают как игру, которая основана на ведических знаниях. Однако никаких научных обоснований она не имеет и едва ли может применяться действительно грамотным специалистом, отметила Ирэна Боброва.

Нейрографика – еще одно новое направление, которое набирает популярность. Похоже оно на арт-терапию, но совсем не имеет никакого отношения к психологии. Единственный плюс, обращает внимание эксперт, – навредить она практически не может.

«К сожалению, много тех, кто прошел обучение в интернете и называет себя психологом. Параллельно еще маникюром могут заниматься или чем-то еще. Как правило, именно они и применяют эти игры, карты Таро и прочую ерунду, которая никак не относится к психологии. Еще хуже, когда применяется так называемая гроботерапия. Мне и моим коллегам потом приходится работать с последствиями таких методик. У человека могут развиться психические расстройства, а если они уже были на тот момент, они могут усугубиться», – добавила она.

«Я много лет работала с сектантами – это люди с мистическим мышлением»

Те, кто ведется на эзотерику и пытается решить свои проблемы с ее помощью, скорее всего, имеют мистическое мышление, говорит психолог.

«Я много лет работала с сектантами – это тоже люди с мистическим мышлением. Они, как правило, не обращаются к психологам и связывают свои проблемы с чем-то мистическим, паранормальным. Чтобы работать с ними, мне приходилось изучать методы, с помощью которых их сознание затуманили и втягивали в секту. Есть еще такое понятие, как парапсихология, но это не наука и не психология, сомневаюсь, что они имеют государственные дипломы», – говорит Ирэна Боброва.

Клинический психолог, который применяет более углубленную диагностику, может увидеть отклонения в ментальном здоровье и применить правильные методы работы или отправить человека к другим специалистам, отметила Ирэна Боброва.

«Нужно понимать, что психологи не имеют право ставить диагнозы. Мы можем увидеть признаки психического расстройства и порекомендовать обратиться к психиатру или можем увидеть признаки невротического расстройства и направить к неврологу. Было даже такое, когда ко мне направляли кардиологи, – тогда заболевание у человека появилось вследствие психосоматики», – рассказывает она.

Часто люди думают, что если психолог назначает большую цену за прием, то он точно поможет решить все их проблемы.

«Бывает так, что некоторые клиники принимают на работу психологов, которые только окончили университет и берут за один час консультации от 8 до 15 тысяч рублей. Для тех, у кого стаж больше, ставят ценник еще выше. При этом в другой клинике психолог с 20-летним богатым опытом может принимать за 5 тысяч рублей. Пока люди готовы платить и не готовы разбираться в вопросах выбора специалиста, такие высокие цены будут сохраняться», – уверена клинический психолог.

Руслан Хакимзянов: «Я бы с настороженностью относился к тем, кто просто получил профессиональную переподготовку к своему диплому о высшем образовании» Фото: пресс-служба КФУ

«Магией чаще грешат те, кто получил переподготовку в коммерческих образовательных организациях»

Заведующий кафедрой клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Руслан Хакимзянов согласен с Ирэной Бобровой. Он уверен, что психолог должен иметь высшее образование и квалификацию «клинический психолог» либо «психология».

«Я бы с настороженностью относился к тем, кто просто получил профессиональную переподготовку к своему диплому о высшем образовании. Например, человек учился на экономиста, прошел переподготовку и вдруг стал психологом», – рассказал он.

Неправильно оказанная психологическая помощь может серьезно усугубить проблему человека, считает Руслан Хакимзянов.

«Человек после такого негативного опыта может испытать тотальное разочарование в жизни, и в дальнейшем это может стать итогом аутоагрессивного поведения. И даже авторитетный психолог не сможет ему помочь. Человек будет уверен, что с ним что-то не так», – объяснил заведующий кафедрой.

Применение магии, гаданий и прочих нестандартных методик психологами он считает недопустимым.

«Этим чаще грешат те, кто получил переподготовку в коммерческих образовательных организациях. Недопустимо использовать непроверенные направления в работе с человеком – это неправильно», – уверен психолог.

Не стоит доверять психологам-блогерам, которые активно занимаются саморекламой, предупредил он.

«Социальные сети – это инструмент для привлечения публики. В социальных сетях многие псевдопсихологи позиционируют себя как высококлассных специалистов, рассказывают про какие-то клинические случаи, под их постами можно встретить восторженные отзывы клиентов. Может случиться так, что человек, который обратился к этому психологу, не получит ожидаемого результата и, читая комментарии, начнет думать, что с ним что-то не так, уйдет в себя. Поэтому социальные сети у психолога должны быть направлены не на разбор клинических случаев, чтобы показать, какой он молодец, а просто на просвещение», – объяснил специалист.

«С участниками СВО в обязательном порядке должен работать именно клинический психолог»

Руслан Хакимзянов обратил внимание на то, что с началом СВО профессия психолога стала особенно актуальна. Специалистов этой сферы привлекают к работе едва ли не с каждым участником спецоперации. Помощь нужна и членам их семей.

«Это правильное решение, потому что участники спецоперации могут испытывать определенные трудности в адаптации после возвращения к мирной жизни. Чтобы снять посттравматический стресс, который у них возникает, в обязательном порядке с ними должен работать клинический психолог. Их психика после пребывания на фронте может защищаться от разных неприятных воспоминаний, с которыми они столкнулись. Это может проявляться в виде провалов в памяти. Он может даже забыть, как вчера обедал с сослуживцами. На фоне проблем с памятью может усиливаться страх. Поэтому консультация психолога в таких случаях крайне необходима», – подчеркнул он.

Работают психологи с ветеранами в государственных учреждениях – к работе привлекают исключительно квалифицированных специалистов, отметил психолог.

«Игнорировать посттравматический стресс не стоит – проблема будет только нарастать. Серьезный урон в таких случаях может нанести неграмотная помощь. Может даже дойти до госпитализации», – рассказал заведующий кафедрой.

Именно поэтому работают с участниками боевых действий исключительно квалифицированные специалисты. Но даже если вы считаете, что ваши проблемы не так серьезны, не стоит относиться к выбору психолога легкомысленно, советуют эксперты.