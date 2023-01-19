«Подобные ошибки влекут подрыв репутации»: с Ольги Павловой сняли обвинения в допинге

Национальный центр спортивного арбитража снял обвинения с экс-депутата Госдумы от Татарстана Ольги Павловой по делу об использовании допинга в легкой атлетике. Ранее заслуженный тренер РФ была дисквалифицирована на два года «за приобретение запрещенных антидопинговым кодексом веществ». «ТИ-Спорт» подводит итоги данного разбирательства.

РУСАДА обвинило Ольгу Павлову в том, что она якобы участвовала в схеме по перепродаже запрещенных веществ

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Обвинения РУСАДА к Ольге Павловой оказались не обоснованы ни с процессуальной, ни с материально-правовой точки зрения

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 26 августа 2022 года обвинил Ольгу Павлову в том, что она якобы участвовала в схеме по перепродаже запрещенных веществ. По заявлениям РУСАДА, Павлова, будучи тренером по легкой атлетике, покупала запрещенные в спорте сильнодействующие субстанции для своих учеников. По версии РУСАДА, препараты ей продавал другой тренер (речь идет о Евгении Евсюкове), который был ранее дисквалифицирован на четыре года и привлечен к уголовной ответственности.

Сама Павлова еще в сентябре открыто говорила о том, что никогда за многолетнюю тренерскую карьеру не имела претензий со стороны антидопинговых организаций.

«За всю историю тренерской карьеры мои ученики не подвергались дисквалификации. Ни они, ни я не имели претензий со стороны антидопинговых организаций» Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

«За всю историю тренерской карьеры мои ученики не подвергались дисквалификации. Ни они, ни я не имели претензий со стороны антидопинговых организаций. Есть много вопросов и к РУСАДА, почему претензии ко мне возникли спустя десять лет после того, как я прекратила тренерскую деятельность», — подчеркнула Павлова.

Юристы экс-депутата Госдумы РФ обратили внимание суда, что обвинение РУСАДА основано на приказах Минспорта России №307 от 2011 года и №464 от 2021 года, которые якобы регламентируют антидопинговые правила. Однако эти приказы были нелегитимны, так как один не был опубликован, а второй не прошел регистрацию в Минюсте РФ.

В результате Национальный центр спортивного арбитража пришел к выводу, что обвинения РУСАДА не обоснованы ни с процессуальной, ни с материально-правовой точки зрения.

Ольга Павлова: «Сложная ситуация в российском спорте не может использоваться как оправдание для нарушения прав человека» Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Дело Павловой – не что иное, как профанация деятельности РУСАДА

Оставим за скобками тот факт, что комитет вспомнил о деле Павловой только спустя 10 лет. Вызывает массу вопросов и то, что в официальных релизах РУСАДА не было сведений о том, когда тренер покупала допинг и о каких веществах шла речь. То есть никакой конкретики и детализации не было.

Складывается впечатление, что через дело Павловой РУСАДА хотело показать, как борется с применением допинга в легкой атлетике России. Но вышла чистой воды профанация. Известно, что РУСАДА в последнее время пытается активно вернуть былое положение на международном уровне. Но учитывая сложную политическую обстановку и сомнительные обвинения, как в деле Павловой, сделать это будет сложно.

Ольга Павлова провела реформы в Федерации синхронного плавания Татарстана и была одним из инициаторов создания в Казани «Школы Покровской» Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Неожиданно всплывшее дело десятилетней давности наводит и на другую мысль. Вполне возможно, что дело против Павловой изначально имело политическую подоплеку, учитывая ее вес в системе российского спорта. Выступая как удачный спортивный функционер, она провела реформы в Федерации синхронного плавания Татарстана и была одним из инициаторов создания в Казани «Школы Покровской».

«Сложная ситуация в российском спорте не может использоваться как оправдание для нарушения прав человека и поверхностного, огульного, обвинительного подхода в работе следствия и судебных разбирательств. Прежде всего, должно быть доступное и справедливое судебное разбирательство», – отметила Павлова после оглашения решения Национального центра спортивного арбитража.

Она подчеркнула, что в современных реалиях сотрудники РУСАДА, как и представители других спортивных структур, должны защищать интересы отечественного спорта, а не вносить раздоры.

«Подобные ошибки влекут за собой подрыв репутации, имиджа. Я считаю, что такие вещи недопустимы. РУСАДА надо очень внимательно относиться к подбору сотрудников, персонала, проводить какие-то аттестационные мероприятия, потому что, простите, безграмотные люди просто не могут там работать», – подытожила Павлова.