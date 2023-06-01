Проезжую часть двух улиц в центре Казани перекроют почти на неделю

В Казани на время ограничат движение по улицам Большая Красная и Толстого. В пресс-службе городской мэрии это объяснили реконструкцией участка водопровода.

С 10 по 18 июня будет частично закрыта проезжая часть на ул.Большая Красная в районе сквера им.Л.Н.Толстого.

С 15 июня до 31 июля частично перекроют проезжую часть и тротуар по ул.Толстого на участке от здания №67 по ул.Большая Красная до здания №41 по ул.Толстого.