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Транспорт
8 сентября 2022  06:05

Проезжая часть участка дороги Верхний Услон – Печищи расширится после ремонта

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В Верхнеуслонском районе Татарстана капитально ремонтируют участок автодороги Верхний Услон – Печищи по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожными службами осуществлено уширение проезжей части, уложены выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 4,7 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Специалисты также укрепят обочины щебнем на площади 826 кв. метров и отремонтируют трубу длиной два метра.

Кроме того, для безопасности движения на участке обустроят тротуар, установят 36 дорожных знаков и 152 метра металлического барьерного ограждения, нанесут разметку. Ремонтные работы проводятся на отрезке дороги от 0,0 до 6,10 км.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#национальные проекты
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