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Проезд в общественном транспорте Челнов 9 мая будет бесплатным
В день Победы, 9 мая, пассажирский транспорт Набережных Челнов будет перевозить горожан и гостей Автограда бесплатно. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Наиль Магдеев.
«Автобусы и трамваи будут перевозить всех пассажиров бесплатно», — сказал он.
Причем бесплатный проезд будет касаться всех возрастов и категорий граждан, подчеркнул градоначальник.
Мэр уже дал соответствующее поручение городским перевозчикам — компаниям «Горкоммунхоз», «Пассажирские перевозки» и «Электротранспорт».
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