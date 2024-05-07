Проезд в общественном транспорте Челнов 9 мая будет бесплатным

В день Победы, 9 мая, пассажирский транспорт Набережных Челнов будет перевозить горожан и гостей Автограда бесплатно. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Наиль Магдеев.

«Автобусы и трамваи будут перевозить всех пассажиров бесплатно», — сказал он.

Причем бесплатный проезд будет касаться всех возрастов и категорий граждан, подчеркнул градоначальник.

Мэр уже дал соответствующее поручение городским перевозчикам — компаниям «Горкоммунхоз», «Пассажирские перевозки» и «Электротранспорт».