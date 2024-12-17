Проезд в электротранспорте Казани 8,8 тыс. раз оплачен по геолокации и QR-коду

Пассажиры трамваев и троллейбусов Казани более 8,8 тысячи раз оплатили проезд по геолокации или QR-коду. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

В целом приложение «Казань транспорт», через которое проводится оплата такими способами, скачано уже свыше 86 тысяч раз.

Чтобы приобрести билет по геолокации, пользователь должен включить Bluetooth и поделиться своим местоположением. Если оно совпадает с тем, где находится транспорт, формируется запрос на оплату.

Стикеры с QR-кодом пассажиры могут увидеть в салоне пассажирского транспорта.