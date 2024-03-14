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Проезд рядом с «Пирамидой» в Казани ограничен до сентября
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В Казани до 1 сентября ограничен проезд по участку улицы Лево-Булачной. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома города.
Ограничение затронет отрезок улицы в районе здания №3 по ул.Московской — здесь будет установлен автокран, а также проводиться загрузка и выгрузка материалов в рамках работ в культурно-досуговом центре «Пирамида».
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