Проезд рядом с «Пирамидой» в Казани ограничен до сентября

В Казани до 1 сентября ограничен проезд по участку улицы Лево-Булачной. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Ограничение затронет отрезок улицы в районе здания №3 по ул.Московской — здесь будет установлен автокран, а также проводиться загрузка и выгрузка материалов в рамках работ в культурно-досуговом центре «Пирамида».