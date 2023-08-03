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Проезд по ул.Школьной и Ленина в Борисоглебском ограничен до конца августа
В казанском поселке Борисоглебское поэтапно ограничивают движение по ул.Школьной и Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов.
Причиной стало строительство сетей водоснабжения к ул.Ленина, Зеленой, Заречной, Школьной. Ограничение затронет следующие участки:
— до 7 августа — ул. Ленина от дома№ 2г до ул.Зеленой;
— с 8 до 13 августа — от дома №6 до дома №12 по ул.Ленина;
— с 14 по 19 августа — от дома №12/1 до дома №24;
— с 20 по 26 августа — по ул.Школьной от дома №2 до ул.Советской.
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