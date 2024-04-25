Проезд по ул.Наджми в Казани ограничен до 13 мая

В Казани введено ограничение движения по участку улицы Кави Наджми. Мера принята на время работ по строительству и реконструкции линий электропередачи. Информация размещена в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

На это время частично перекрыт проезд в районе здания №11/8 по улице Кави Наджми. Ограничение продлится до 13 мая.