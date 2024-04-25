news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Проезд по ул.Наджми в Казани ограничен до 13 мая
Скопировать ссылку
В Казани введено ограничение движения по участку улицы Кави Наджми. Мера принята на время работ по строительству и реконструкции линий электропередачи. Информация размещена в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
На это время частично перекрыт проезд в районе здания №11/8 по улице Кави Наджми. Ограничение продлится до 13 мая.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2