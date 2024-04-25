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Общество 25 апреля 2024 11:03

Проезд по ул.Наджми в Казани ограничен до 13 мая

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В Казани введено ограничение движения по участку улицы Кави Наджми. Мера принята на время работ по строительству и реконструкции линий электропередачи. Информация размещена в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

На это время частично перекрыт проезд в районе здания №11/8 по улице Кави Наджми. Ограничение продлится до 13 мая.

#ограничение движения
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