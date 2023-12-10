Проезд по ул.Краснококшайской в Казани ограничат до конца года

С 11 декабря в Казани закроют участок ул.Краснококшайской. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Мера принята на время строительства трассы водопровода. Планируется, что участок проезжей части рядом с домом №43 будет перекрыт до 31 декабря.