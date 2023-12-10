news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Проезд по ул.Краснококшайской в Казани ограничат до конца года
Скопировать ссылку
С 11 декабря в Казани закроют участок ул.Краснококшайской. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Мера принята на время строительства трассы водопровода. Планируется, что участок проезжей части рядом с домом №43 будет перекрыт до 31 декабря.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2