Проезд по ул.Чернышевского и Яхина в Казани ограничат до 14 апреля

В течение полутора месяцев в Казани будет закрыто движение на участках ул.Чернышевского и Яхина. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Меру примут на время строительства трассы водопровода. Она будет действовать с 4 марта по 14 апреля.

По данным Комитета внешнего благоустройства, на этот период перекроют участки проезжей части от дома №32 по ул.Чернышевского в направлении движения в сторону ул.Исхаки, а также от дома №5 по ул.Яхина в сторону ул.Московской.