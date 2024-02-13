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Проезд по ул.Чернышевского и Яхина в Казани ограничат до 14 апреля
В течение полутора месяцев в Казани будет закрыто движение на участках ул.Чернышевского и Яхина. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Меру примут на время строительства трассы водопровода. Она будет действовать с 4 марта по 14 апреля.
По данным Комитета внешнего благоустройства, на этот период перекроют участки проезжей части от дома №32 по ул.Чернышевского в направлении движения в сторону ул.Исхаки, а также от дома №5 по ул.Яхина в сторону ул.Московской.
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