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Руc Тат
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Общество 26 мая 2023 07:37

Проезд по ул.Большой Красной в Казани ограничен до 5 июня

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В Казани введено ограничение движения по ул.Большой Красной. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Меры приняты на время строительства трассы электрокабеля. Таким образом, движение рядом с домом №55 будет ограничено до 5 июня.

#Транспорт #ограничение движения
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