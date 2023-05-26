Проезд по ул.Большой Красной в Казани ограничен до 5 июня

В Казани введено ограничение движения по ул.Большой Красной. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Меры приняты на время строительства трассы электрокабеля. Таким образом, движение рядом с домом №55 будет ограничено до 5 июня.