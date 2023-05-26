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Проезд по ул.Большой Красной в Казани ограничен до 5 июня
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В Казани введено ограничение движения по ул.Большой Красной. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Меры приняты на время строительства трассы электрокабеля. Таким образом, движение рядом с домом №55 будет ограничено до 5 июня.
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