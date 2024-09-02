Проезд по трем улицам в Приволжском районе Казани ограничат более чем на месяц

С 10 сентября по 15 октября в Приволжском районе Казани ограничат движение по участкам проспекта Победы, улиц Братьев Касимовых и Рихарда Зорге. Меры примут на время реконструкции водопровода, сообщает мэрия столицы РТ со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

Более чем на месяц будут частично перекрыты следующие участки проезжей части:

— рядом с домами №43 и 45 к1 по проспекту Победы;

— у дома №28 по улице Рихарда Зорге;

— по улице Братьев Касимовых: рядом с домами №35, 38, 40а, 48 и 56, в районе зданий №42 и 40, а также напротив постройки №82 в сторону проспекта Победы, домов №70 и 74 в направлении улицы Рихарда Зорге. Кроме того, ограничение затронет участки рядом со зданиями №45 и 47 по проспекту Победы.