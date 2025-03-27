Проезд по трассе Алексеевское – Альметьевск станет платным с 31 марта

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Проезд по трассе Алексеевское – Альметьевск станет платным в ночь с 30 на 31 марта. Оплатить проезд можно будет на официальном сайте трассы.

«Плата за проезд будет взиматься с 00:00 31 марта», – говорится в сообщении. До этого момента трасса будет бесплатной.

На всем протяжении пути для легковых автомобилей высотой до 2 метров стоимость проезда составит 4,50 рубля за 1 км. Для «легковушек» высотой от 2 до 2,6 метра плата составит 6,75 рубля за 1 км.

Проезд для грузовиков и автобусов с двумя осями, высотой 2,6 метра и более обойдется в 9 рублей за 1 км, для грузовиков и автобусов с тремя осями, высотой 2,6 метра и более – 18 рублей за 1 км.

Если проехать по всей трассе от Алексеевска до Альметьевска, то стоимость проезда для легковых автомобилей составит 653 рубля.

Дорога оснащена системой безбарьерного взимания платы «Свободный поток». Она позволяет водителям оплачивать проезд после поездки без остановок в пути. Оплатить проезд необходимо в течение пяти дней после поездки, указав госномер авто с кодом региона, номер мобильного телефона и адрес электронной почты для получения чека.

Кроме того, станет доступна оплата через Систему быстрых платежей. Дополнительно оплату можно произвести также через банк – онлайн или в отделении по расчетному счету.

«Позже оплатить проезд можно будет с помощью мобильного приложения. Оно готово, но нужно время на регистрацию в онлайн-сервисах. Что касается платы с помощью транспондера, то пока не подписано межоператорское соглашение. Механизм оплаты через госуслуги дорабатывается. Думаю, что полноценно все услуги заработают в конце апреля», – рассказал «Татар-информу» гендиректор АО «Автострада» Александр Комлев.

Для получения помощи на дороге и консультации по вопросу оплаты можно позвонить на Единый номер поддержки по платным дорогам Татарстана – 0216.