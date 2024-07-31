Проезд по нескольким улицам в Советском районе Казани ограничат до конца года

С 12 августа в Казани начут поэтапно ограничивать движение по ряду улиц Советского района. Меры примут на время строительства квартальных сетей теплоснабжения, сообщает мэрия со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства города.

Так, с 12 августа частично перекроют проезд по двум участкам Вознесенского тракта: в районе здания №55 по улице Гвардейской, а также от здания №55 по улице Гвардейской до улицы Аделя Кутуя. На первом участке ограничение продлится до 30 сентября, на втором — до 15 октября.

Кроме того, с 1 сентября до 30 декабря работы затронут участок на улице Аделя Кутуя от Вознесенского тракта до здания №159/1 (ограничение движения), от здания №118, корпус 1 до здания №118, корпус 2 по улице Аделя Кутуя (проезд полностью перекроют).

Также с 12 августа по 30 декабря для транспорта закроют отрезок дороги от здания №118, корпус 1 по улице Аделя Кутуя до №159/1 по улице Даурской.

Со схемой организации движения на это время можно ознакомиться по ссылке.