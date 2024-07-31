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Проезд по нескольким улицам в Советском районе Казани ограничат до конца года
С 12 августа в Казани начут поэтапно ограничивать движение по ряду улиц Советского района. Меры примут на время строительства квартальных сетей теплоснабжения, сообщает мэрия со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства города.
Так, с 12 августа частично перекроют проезд по двум участкам Вознесенского тракта: в районе здания №55 по улице Гвардейской, а также от здания №55 по улице Гвардейской до улицы Аделя Кутуя. На первом участке ограничение продлится до 30 сентября, на втором — до 15 октября.
Кроме того, с 1 сентября до 30 декабря работы затронут участок на улице Аделя Кутуя от Вознесенского тракта до здания №159/1 (ограничение движения), от здания №118, корпус 1 до здания №118, корпус 2 по улице Аделя Кутуя (проезд полностью перекроют).
Также с 12 августа по 30 декабря для транспорта закроют отрезок дороги от здания №118, корпус 1 по улице Аделя Кутуя до №159/1 по улице Даурской.
Со схемой организации движения на это время можно ознакомиться по ссылке.
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