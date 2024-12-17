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Общество 17 декабря 2024 13:49

Проезд по двум улицам в Вахитовском районе Казани ограничат до декабря 2026 года

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Участки улиц Батурина и Большой Красной в Вахитовском районе Казани будут частично перекрыты с 19 декабря. Они будут недоступны для движения по 30 ноября 2026 года, сообщили в мэрии столицы РТ.

Столь длительное ограничение вводится на время проведения строительных работ, уточнили в городском Комитете внешнего благоустройства. Речь идет об участке улицы Батурина от здания №12 до улицы Большой Красной, а также участке улицы Большой Красной от дома №6 до улицы Батурина.

#ограничение движения
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