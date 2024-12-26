Проезд по дороге Алексеевское - Альметьевск будет бесплатным в период тестового режима

Фото: телеграм-канал «Республика Татарстан»

В Татарстане сегодня запустили движение по новой платной дороге Алексеевское - Альметьевск. Проезд по ней в ближайшее время будет бесплатным. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«С момента открытия движения эксплуатация автомобильной дороги будет в тестовом режиме. В период тестовой эксплуатации оборудования по взиманию платы проезд по автомобильной дороге будет бесплатным», - рассказали в министерстве.

Оплата проезда будет введена после успешного завершения тестового периода, об этом заранее предупредят автовладельцев, уточнили в пресс-службе.

«Тестовый период вводится для отработки платного режима эксплуатации автомобильной дороги и позволит в перспективе улучшить качество обслуживания пользователей», - пояснили в министерстве.

В дальнейшем оплатить проезд можно будет в мобильном приложении, на сайте дороги и по транспондеру.

«Когда будет определена точная дата начала платной эксплуатации, оператор дороги предоставит полную информацию обо всех возможных вариантах оплаты», - отметили в пресс-службе.

Платная автодорога Алексеевское – Альметьевск войдет в состав трассы Шали – Бавлы, которая в дальнейшем соединит М7 «Волга» и М5 «Урал» и станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Протяженность новой дороги - 145 км.

Она проходит по территориям Алексеевского, Чистопольского, Новошешминского, Черемшанского и Альметьевского районов. На ней имеется 42 искусственных сооружения, включая путепроводы и мосты.