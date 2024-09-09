«Проезд – платная услуга»: сколько «зайцев» поймали в общественном транспорте Казани

649 «зайцев» или 0,9% от общего количества проверенных граждан. Именно столько безбилетников поймали в общественном транспорте Казани в период со 2 по 8 сентября, сообщает «Метроэлектротранс».

Причем это именно то количество граждан, которые отказались оплатить поездку и покинули электрический транспорт. Еще 8 995 пассажиров оплатили проезд после замечания проверяющих служб.

Сотрудники предприятия напоминают, что проезд на городском общественном транспорте – это платная услуга. Более того, с переходом на бескондукторную систему оплаты информация о количестве оплативших поездку отображается у водителей транспорта.

В «Метроэлектротрансе» также отметили, что все деньги от оплаты проезда идут на финансирование общественного транспорта. Причем поездку следует оплачивать в течение одной остановки.