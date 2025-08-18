Проезд на городском транспорте для школьников в России хотят сделать бесплатным

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предусматривающий предоставление школьникам права бесплатного проезда на городском транспорте (за исключением такси и маршрутных такси). Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы стали Сергей Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Законопроект поступит на рассмотрение палаты в понедельник.

В пояснительной записке отмечается, что бесплатный проезд предлагается ввести как меру социальной поддержки школьников. Сейчас подобная льгота действует только для детей-сирот и учеников из многодетных семей, а в ряде регионов введены собственные программы поддержки. Миронов подчеркнул, что, по мнению авторов проекта, право бесплатного проезда должны получить все школьники страны.

Он обратил внимание на то, что средний чек за поездку в общественном транспорте в первом квартале 2025 года составил около 50 рублей. В пересчете на ежедневные поездки до школы и обратно это оборачивается для родителей расходами свыше 2 тысяч рублей в месяц, не считая дополнительных поездок детей на кружки и секции.

По мнению парламентария, предоставление школьникам бесплатного проезда позволит снизить нагрузку на семейный бюджет и устранить конфликтные ситуации между контролерами и детьми, вынужденными ездить «зайцами».

Гусев, комментируя инициативу, отметил, что для ее реализации есть необходимые ресурсы и успешный опыт. В качестве примера он привел Москву, где школьникам с пятого класса предоставляется право льготного проезда на всех видах городского транспорта (кроме такси и маршруток). Стоимость квартального проездного составляет 1245 рублей.

По его словам, сделать его полностью бесплатным можно в кратчайшие сроки. Депутат подчеркнул, что годовая экономия для одной семьи составит несколько тысяч рублей, а для многодетных семей превышать 15 тысяч, что станет ощутимой поддержкой даже для москвичей.