«Проехать на 250 метров дальше»: в Татарстане временно закроют разворот на Усады

В связи с проведением реконструкции автодороги Казань – Оренбург – Боровое Матюшино от села Усады до жилого комплекса «Южный Парк» с путепроводом через железную дорогу в Лаишевском районе РТ с 8 декабря по 15 июля следующего года будет закрыта для движения транспорта разворотная петля. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Основное направление дороги Казань – Оренбург – Боровое Матюшино будет работать штатно. Закрывается только разворотная петля, которая ведет к селу Усады», – сказал он.

Автомобилистам, которым необходимо развернуться, чтобы попасть в Усады, придется проехать на 250 метров дальше и совершить разворот на следующей петле, пояснил Файзуллин.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Неудобство для жителей заключается только в том, что придётся на 250 метров проехать дальше», – подчеркнул он.

По словам замминистра, после реконструкции этот участок автодороги Казань – Оренбург – Боровое Матюшино будет расширен до четырех полос. «И движение для водителей, которые будут двигаться в этом направлении, станет более комфортным и безопасным», – заметил он.

Схема предоставлена пресс-службой Миндортранса РТ

Заместитель директора «Главтатдортранса» Ринат Хусаинов добавил, что на этом участке строится путепровод над железнодорожной дорогой.

«Будут построены опоры и стенки, а также подпорная стенка между дорогой и местным проездом, который пока закрывается. В связи со стесненными условиями принято решение о временном закрытии данного участка дороги-петли», – уточнил он.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».