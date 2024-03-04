Проекты в сфере наследия представили на фестивале — ярмарке идей в Нацбиблиотеке РТ

Фото предоставлено организаторами мероприятия

На базе Национальной библиотеки Татарстана состоялся Фестиваль — ярмарка идей, социальных инициатив и проектов в сфере культурно-исторического и природного наследия. Мероприятие организовали казанский центр «Феникс», центр добровольчества «Тимер Хэлперс» («Железный помощник»), ассоциация «Новое поколение» и центр туризма «Яркий».

Фестиваль-ярмарку постели в общей сложности 189 гостей, на нем выступили представители некоммерческого сектора, бизнесмены, педагоги. Модератором события стал руководитель центра «Феникс» Надир Умяров, сообщают организаторы.

Открыл фестиваль показ короткометражного фильма, созданного в рамках информационно-просветительского проекта «Вглубь». Героем короткометражки стал инициатор проекта «Куда ведут ручьи» Владислав Ларкин.

Затем к выступающим с приветственным словом обратился главный редактор журнала «Туган җир. Родной край» историк Дамир Искахов, призвав всех присутствующих изучать прошлое своей малой родины.

Эльвира Рысаева представила опыт реализации федерального проекта «Культурный дневник школьников», а глава генеалогического проекта «Семь поколений» Неля Суркина, режиссер Творческой инклюзивной студии «Э-моция», — опыт воплощения проекта fashion-спектакля «Сказки старой Казани».

О восстановлении кирхи Патерсвальде в Калининградской области рассказал Дмитрий Кудинов, лидер проекта «Арт-резиденция Суходолье». Рамиль Гаптрахимов в свою очередь объяснил, как работать с семейной историей. Он посоветовал не откладывать на потом проведение биографических интервью с пожилыми родственниками.

После этого Анна Стрелкова представила проекты, реализуемые Комитетом по туризму Казани. В частности, были презентованы аудиогиды «Казань кинематографическая» и «Казань — Болгар». Event&Travel агентство «Путешествие в прошлое» поведало о таких своих проектах, как исторические фестивали «Битва эпох» и «Жаркая зима», а также гастрономический фестиваль «Чак-Чай».

Кроме того, Дамир Сафин поделился опытом организации и реализации проекта «Велофестиваль „Путь поэта“. Велосипедные экскурсии по городам и весям России», а Гульнара Камалтдинова рассказала о культурно-просветительской инициативе «Открывая город», воплощенной в жизнь на средства Фонда президентских грантов. Педагоги презентовали различные кейсы из опыта работы с учащимися по популяризации наследия.

Ассоциация «Новое поколение» организовала специальную историческую экспозицию. Там все желающие могли прикоснуться к копиям археологических артефактов, сыграть в средневековые настольные игры, принять участие в мастер-классе по изготовлению плетеных колец и браслетов. Помимо этого, команда Казанского игропрактического центра представила свои авторские настольные игры.

Центр добровольчества «Тимер Хелперс» отвечал за работу экоплощадки, где можно было поучаствовать в квизе и узнать в игровой форме о простых шагах по сортировке мусора.