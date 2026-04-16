news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 16 апреля 2026 09:44

Проекты Татарстана вошли в число лучших на всероссийской премии «СоцТех»

Читайте нас в
Телеграм

Подведены итоги ежегодной премии «СоцТех», которая направлена на выявление и распространение лучших практик в сфере повышения качества жизни и развития человеческого потенциала. По результатам экспертного отбора в число победителей 2026 года вошли проекты из Республики Татарстан, сообщают организаторы.

В этом году премия объединила участников из 23 субъектов Российской Федерации. Представленные инициативы охватывали стратегически важные направления: от инклюзии и развития профессиональных навыков до благоустройства городской среды и поддержки участников специальной военной операции и их семей, согласно сообщению.

Организаторы 14 апреля объявили список лауреатов. Высокую оценку экспертного сообщества получили два проекта из Татарстана:

  • В категории «Социальные инициативы и общественное развитие» лауреатом II степени признана Творческая мастерская «Добрые руки». Проект отметили за вклад в укрепление общественных связей и эффективную социализацию граждан через культурно-просветительские инициативы.
  • В категории «Здоровье и долголетие» победу одержало ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Минздрава РТ» с проектом «Кураторство в детском здравоохранении: технология спасения жизни». Технология признана передовой в области охраны здоровья и повышения эффективности экстренной медицинской помощи.

Статус лауреата премии «СоцТех» открывает перед победителями возможности для масштабирования их практик. Победители получили приглашение представить свои технологии, сервисы и услуги профессиональному сообществу в рамках деловой программы международного форума-выставки «СОЦИО».

#премия #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

15 апреля 2026
Раис РТ провел заседание оргкомитета форума технических университетов России и Китая

15 апреля 2026
Новости партнеров