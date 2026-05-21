Проекты с культурным наследием поддержат в Татарстане через «Курше Мирас»

В рамках фестиваля добрососедства «Курше Фест» в Татарстане впервые запустили новое направление – «Курше Мирас». О новом пилотном проекте рассказала руководитель департамента специальных проектов Института развития городов Татарстана Галина Хамидуллина.

По ее словам, за два года существования фестиваля вокруг него сформировалось активное сообщество жителей, поэтому организаторы решили сделать следующий шаг – поддерживать проекты с долгосрочным культурным эффектом.

«Хотелось, чтобы после мероприятий оставалось нечто большее, чем просто воспоминания. Чтобы появлялись материальные или нематериальные артефакты, связанные с жизнью двора, села или города», – пояснила Хамидуллина.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новое направление «Курше Мирас» ориентировано на культурные инициативы. В отличие от классического формата фестиваля, где жители организуют праздники, концерты и встречи соседей, здесь участникам предлагают создавать проекты с ощутимым итоговым результатом.

К работе над инициативами подключат креативных лидеров из 12 направлений, среди которых архитектура, музыка, фото, видео, исполнительское искусство и другие творческие индустрии. Специалисты будут сопровождать участников и помогать дорабатывать идеи.

По словам Хамидуллиной, результатом проектов могут стать арт-объекты в общественных пространствах, аудиогиды, книги, комиксы, музыкальные релизы или другие культурные продукты.

«Если это архитектурное направление – может появиться арт-объект. Если музыкальное – например, виниловая пластинка. Если литературное – комикс или небольшая книга», – отметила она.

На реализацию проектов трека «Курше Мирас» участники смогут получить финансирование до одного миллиона рублей. Подать заявку могут как физические, так и юридические лица.

Для участия необходимо выбрать одно из направлений «Курше Мирас» и разработать программу минимум из трех связанных между собой мероприятий, итогом которых должен стать культурный продукт или общественно значимый результат.

Организаторы отмечают, что новый трек пока работает в пилотном формате, однако интерес к нему уже высокий. Точное количество заявок пока не раскрывается, поскольку часть из них еще проходит техническую проверку.

Отбор проектов пройдет без народного голосования. Победителей определят эксперты и кураторы творческих направлений.